В 1-м сезоне сериала «Магарсус» в центре сюжета оказывается знатное и обеспеченное турецкое семейство Курак. На протяжении долгих десятилетий эти люди владеют обширными цитрусовыми рощами близ прибрежного городка Сарыбахче. Семья обеспечивает апельсинами, лимонами и грейпфрутами весь регион. Сейчас во главе дела стоит пожилой тираничный отец Халил Курак. Но годы идут, времена меняются, и у его предприятия появляются новые зарубежные конкуренты. Мужчина вынужден привлечь к делу трех своих сыновей – Тансу, Тургута и Бетона. Вот только каждый их них озабочен не общим успехом, а своей личной выгодой и будущим наследством.