Magarsus 2023, season 1

Season premiere 10 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 16 hours 0 minute
"Magarsus" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Магарсус» в центре сюжета оказывается знатное и обеспеченное турецкое семейство Курак. На протяжении долгих десятилетий эти люди владеют обширными цитрусовыми рощами близ прибрежного городка Сарыбахче. Семья обеспечивает апельсинами, лимонами и грейпфрутами весь регион. Сейчас во главе дела стоит пожилой тираничный отец Халил Курак. Но годы идут, времена меняются, и у его предприятия появляются новые зарубежные конкуренты. Мужчина вынужден привлечь к делу трех своих сыновей – Тансу, Тургута и Бетона. Вот только каждый их них озабочен не общим успехом, а своей личной выгодой и будущим наследством.

Magarsus List of episodes
Season 1
Season 2
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
10 August 2023
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
10 August 2023
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
17 August 2023
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
24 August 2023
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
31 August 2023
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
7 September 2023
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
14 September 2023
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
21 September 2023
