Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 12 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Любовь слева направо» отношения Беньямина и Билли накаляются. Минувшая акция протеста, на которой влюбленные выступили по разные стороны баррикад, сделала их врагами на глазах у всего города. Обоим активистам пришлось дойти до крайности в отстаивании своих политических взглядов, чтобы не ударить в грязь лицом перед семьями и друзьями. Теперь Билли пытается помочь своему старому другу и бывшему коллеге продлить рабочую визу и остаться в стране. Но отец Беньямина выступает строго против нелегальных мигрантов в Бельгии, и сыну приходится занять его сторону. Неужели все эти обстоятельства окажутся сильнее любви?

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

Aflevering 1
Season 2 Episode 1
7 March 2024
Aflevering 2
Season 2 Episode 2
7 March 2024
Aflevering 3
Season 2 Episode 3
7 March 2024
Aflevering 4
Season 2 Episode 4
7 March 2024
Aflevering 5
Season 2 Episode 5
7 March 2024
Aflevering 6
Season 2 Episode 6
7 March 2024
