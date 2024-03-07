Во 2-м сезоне сериала «Любовь слева направо» отношения Беньямина и Билли накаляются. Минувшая акция протеста, на которой влюбленные выступили по разные стороны баррикад, сделала их врагами на глазах у всего города. Обоим активистам пришлось дойти до крайности в отстаивании своих политических взглядов, чтобы не ударить в грязь лицом перед семьями и друзьями. Теперь Билли пытается помочь своему старому другу и бывшему коллеге продлить рабочую визу и остаться в стране. Но отец Беньямина выступает строго против нелегальных мигрантов в Бельгии, и сыну приходится занять его сторону. Неужели все эти обстоятельства окажутся сильнее любви?