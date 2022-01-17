В 1-м сезоне сериала «Любовь слева направо» юная политическая активистка по имени Билли отправляется на выходные в Остенд, чтобы на время отбросить все хлопоты и отдохнуть с друзьями. Там она знакомится с парнем своей мечты: Беньямин привлекателен, остроумен, хорошо образован и очень мил. Между молодыми людьми с первого взгляда пробегает искра. Не проходит и двух дней, как они решают непременно встретиться в обычной жизни и превратить курортный роман в большое чувство. Но их планы срывает банальная политическая дискуссия. Выясняется, что Бен – крайне правый консерватор, в то время как Билли участвует в митингах левых.