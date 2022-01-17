Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Billie vs Benjamin season 1 watch online

Billie vs Benjamin season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Billie vs Benjamin Seasons Season 1
Billie vs Benjamin 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 12 minutes
"Billie vs Benjamin" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Любовь слева направо» юная политическая активистка по имени Билли отправляется на выходные в Остенд, чтобы на время отбросить все хлопоты и отдохнуть с друзьями. Там она знакомится с парнем своей мечты: Беньямин привлекателен, остроумен, хорошо образован и очень мил. Между молодыми людьми с первого взгляда пробегает искра. Не проходит и двух дней, как они решают непременно встретиться в обычной жизни и превратить курортный роман в большое чувство. Но их планы срывает банальная политическая дискуссия. Выясняется, что Бен – крайне правый консерватор, в то время как Билли участвует в митингах левых.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

"Billie vs Benjamin" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Aflevering 1
Season 1 Episode 1
17 January 2022
Aflevering 2
Season 1 Episode 2
17 January 2022
Aflevering 3
Season 1 Episode 3
17 January 2022
Aflevering 4
Season 1 Episode 4
17 January 2022
Aflevering 5
Season 1 Episode 5
17 January 2022
Aflevering 6
Season 1 Episode 6
17 January 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more