В 1-м сезоне сериала «Кто такая Эрин Картер?» в супермаркете Барселоны происходит вооруженное ограбление. Несколько преступников с огнестрельным оружием берут в заложники всех сотрудников и покупателей магазина. Среди них случайно оказывается простая британская учительница Эрин Картер, которая несколько лет назад перебралась с семьей в Испанию. Когда полиции удается освободить пленников, Эрин проходит по этому делу как главный свидетель. Но женщина отказывается добровольно давать показания. Дело в том, что в прошлом скромного педагога есть нечто тайное, о чем ни в коем случае не должны узнать полицейские.