Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Who is Erin Carter? 2023, season 1

Who is Erin Carter? season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Who is Erin Carter? Seasons Season 1
Who is Erin Carter?
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 50 minutes
"Who is Erin Carter?" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Кто такая Эрин Картер?» в супермаркете Барселоны происходит вооруженное ограбление. Несколько преступников с огнестрельным оружием берут в заложники всех сотрудников и покупателей магазина. Среди них случайно оказывается простая британская учительница Эрин Картер, которая несколько лет назад перебралась с семьей в Испанию. Когда полиции удается освободить пленников, Эрин проходит по этому делу как главный свидетель. Но женщина отказывается добровольно давать показания. Дело в том, что в прошлом скромного педагога есть нечто тайное, о чем ни в коем случае не должны узнать полицейские.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
6.5 IMDb

"Who is Erin Carter?" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
24 August 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
24 August 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
24 August 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
24 August 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
24 August 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
24 August 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
24 August 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more