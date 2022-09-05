Menu
Who is Erin Carter?
Filming locations
Filming Dates & Locations
Filming Locations: Who is Erin Carter?
Barcelona, Catalonia, Spain
Sitges, Barcelona, Catalonia, Spain
Where Erin hid the gold.
El Bosc de les Creus, BP-1101, 08294, Barcelona, Spain
Filming Dates
5 September 2022 - 31 October 2022
