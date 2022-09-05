Menu
Kinoafisha TV Shows Who is Erin Carter? Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Who is Erin Carter?

  • Barcelona, Catalonia, Spain

Iconic scenes & Locations

Exterior
Sitges, Barcelona, Catalonia, Spain
Where Erin hid the gold.
El Bosc de les Creus, BP-1101, 08294, Barcelona, Spain
Filming Dates

  • 5 September 2022 - 31 October 2022
