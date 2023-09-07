Menu
Gamera -Rebirth- 2023, season 1

Season premiere 7 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Gamera -Rebirth-" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «ГАМЕРА – Возрождение» с последнего появления на Земле огромного черепахообразного чудовища проходят долгие годы. В сознании людей он становится чем-то вроде старой сказки для запугивания непослушных детей. Однако Гамера существует и все это время таится в недрах мира, чтобы однажды вновь восстать. На этот раз он призван не разрушать, а защищать планету от некой еще более страшной угрозы, чем он сам. Восьмидесятиметровое создание имеет черепаший панцирь и весит 90 тонн. При всех этих характеристиках оно может летать, используя передние конечности как крылья, и извергает из пасти пламя.

Series rating

6.4
Rate 12 votes
6.6 IMDb

Gamera -Rebirth- List of episodes

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 September 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
7 September 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 September 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 September 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 September 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
7 September 2023
