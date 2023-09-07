В 1-м сезоне сериала «ГАМЕРА – Возрождение» с последнего появления на Земле огромного черепахообразного чудовища проходят долгие годы. В сознании людей он становится чем-то вроде старой сказки для запугивания непослушных детей. Однако Гамера существует и все это время таится в недрах мира, чтобы однажды вновь восстать. На этот раз он призван не разрушать, а защищать планету от некой еще более страшной угрозы, чем он сам. Восьмидесятиметровое создание имеет черепаший панцирь и весит 90 тонн. При всех этих характеристиках оно может летать, используя передние конечности как крылья, и извергает из пасти пламя.