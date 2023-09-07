В 1-м сезоне сериала «Милое дитя» в больницу на окраине города поступает крайне истощенная и измученная женщина, пережившая страшную автокатастрофу, вместе с маленькой девочкой. В странной пациентке опознают Лену, исчезнувшую из дома много лет назад, а в ребенке – ее дочь Ханну. Выясняется, что все это время они вместе с еще одним ребенком Лены – Джонатаном – провели в заточении в тщательно охраняемом богатом доме своего безумного тюремщика. Вся их жизнь была подчинена строгому расписанию и его изощренной воле. К Лене в больницу приезжают родители, и только тогда она осознает весь ужас своего заточения.