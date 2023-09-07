Menu
Liebes Kind 2023, season 1

Liebes Kind 16+
Season premiere 7 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Liebes Kind" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Милое дитя» в больницу на окраине города поступает крайне истощенная и измученная женщина, пережившая страшную автокатастрофу, вместе с маленькой девочкой. В странной пациентке опознают Лену, исчезнувшую из дома много лет назад, а в ребенке – ее дочь Ханну. Выясняется, что все это время они вместе с еще одним ребенком Лены – Джонатаном – провели в заточении в тщательно охраняемом богатом доме своего безумного тюремщика. Вся их жизнь была подчинена строгому расписанию и его изощренной воле. К Лене в больницу приезжают родители, и только тогда она осознает весь ужас своего заточения.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

"Liebes Kind" season 1 list of episodes.

Season 1
Hannah
Season 1 Episode 1
7 September 2023
Großvater
Season 1 Episode 2
7 September 2023
Das Haus
Season 1 Episode 3
7 September 2023
Regeln
Season 1 Episode 4
7 September 2023
Geschenke
Season 1 Episode 5
7 September 2023
Für Lena
Season 1 Episode 6
7 September 2023
