Bleach 2004 - 2024 season 2004
Title
#1 - #13
Season premiere
5 October 2004
Production year
2004
Number of episodes
13
Runtime
6 hours 30 minutes
Series rating
0.0
1
vote
8.2
IMDb
"Bleach" season 2004 list of episodes.
The Day I Became a Shinigami
Season 2004
Episode 1
5 October 2004
A Shinigami's Work
Season 2004
Episode 2
12 October 2004
The Older Brother's Wish, the Younger Sister's Wish
Season 2004
Episode 3
19 October 2004
Cursed Parakeet
Season 2004
Episode 4
26 October 2004
Beat the Invisible Enemy!
Season 2004
Episode 5
2 November 2004
Fight to the death! Ichigo vs. Ichigo
Season 2004
Episode 6
9 November 2004
Greetings from a Stuffed Toy
Season 2004
Episode 7
16 November 2004
June 17, a memory of rain
Season 2004
Episode 8
23 November 2004
Unbeatable enemy
Season 2004
Episode 9
30 November 2004
Assault on trip at sacred ground!
Season 2004
Episode 10
7 December 2004
The legendary Quincy
Season 2004
Episode 11
14 December 2004
A Gentle Right Arm
Season 2004
Episode 12
21 December 2004
Flower and Hollow
Season 2004
Episode 13
28 December 2004
