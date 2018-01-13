Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Darling in the FranXX 2018, season 1

Darling in the FranXX season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Darling in the FranXX Seasons Season 1

Darling in the FranXX 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 January 2018
Production year 2018
Number of episodes 24
Runtime 12 hours 0 minute
"Darling in the FranXX" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Любимый во Франксе» молодой пилот Хиро – один из самых успешных учеников академии. Вместе со своей напарницей он готовится к экзамену на управление огромным роботом Франкс. Это очень престижная работа, ведь такие боевые машины – единственная защита остатков человечества от гигантских мутировавших животных – керю. Но напарница Хиро проваливает тест, а по правилам они могут работать только вместе. Поэтому на будущем парня тоже ставят жирный крест. В отчаянии он решает бросить обучение, но неожиданно встречает загадочную девушку с рогами, оказавшуюся в таком же сложном положении.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.3 IMDb
Write review
"Darling in the FranXX" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Alone and Lonesome
Season 1 Episode 1
13 January 2018
What It Means to Connect
Season 1 Episode 2
20 January 2018
Fighting Puppet
Season 1 Episode 3
27 January 2018
Flap-Flap
Season 1 Episode 4
3 February 2018
Your Thorn, My Badge
Season 1 Episode 5
10 February 2018
Darling in the Franxx
Season 1 Episode 6
17 February 2018
Shooting Star Moratorium
Season 1 Episode 7
24 February 2018
Boys ✕ Girls
Season 1 Episode 8
3 March 2018
Triangle Bomb
Season 1 Episode 9
10 March 2018
The City of Eternity
Season 1 Episode 10
17 March 2018
Partner Shuffle
Season 1 Episode 11
24 March 2018
GARDEN／Garden of Beginnings
Season 1 Episode 12
31 March 2018
The Beast and the Prince
Season 1 Episode 13
7 April 2018
Punishment and Confession
Season 1 Episode 14
14 April 2018
Jian
Season 1 Episode 15
21 April 2018
Days of Our Lives
Season 1 Episode 16
5 May 2018
Eden
Season 1 Episode 17
12 May 2018
When the Sakura Blooms
Season 1 Episode 18
19 May 2018
Inhumanity
Season 1 Episode 19
26 May 2018
The New World
Season 1 Episode 20
9 June 2018
For You, My Love
Season 1 Episode 21
16 June 2018
Stargazers
Season 1 Episode 22
23 June 2018
DARLING in the FRANXX
Season 1 Episode 23
30 June 2018
Never Let Me Go
Season 1 Episode 24
7 July 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more