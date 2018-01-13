В 1-м сезоне сериала «Любимый во Франксе» молодой пилот Хиро – один из самых успешных учеников академии. Вместе со своей напарницей он готовится к экзамену на управление огромным роботом Франкс. Это очень престижная работа, ведь такие боевые машины – единственная защита остатков человечества от гигантских мутировавших животных – керю. Но напарница Хиро проваливает тест, а по правилам они могут работать только вместе. Поэтому на будущем парня тоже ставят жирный крест. В отчаянии он решает бросить обучение, но неожиданно встречает загадочную девушку с рогами, оказавшуюся в таком же сложном положении.