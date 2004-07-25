Menu
Erufen rîto 2004, season 1

Erufen rîto season 1 poster
Erufen rîto 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 July 2004
Production year 2004
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"Erufen rîto" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Эльфийская песнь» в секретной генетической лаборатории выводят так называемых диклониусов – гибридов человека и животного. Самым успешным образцом становится очаровательная, но невероятно сильная и опасная девушка Люси с рожками на голове. Однако она оказывается слишком хитрой и своевольной, чтобы оставаться во власти ученых. Однажды она улучает момент и сбегает, устроив на своем пути настоящую кровавую баню. Взбесившийся «образец» решают уничтожить, по ее следам отправляют киллера Бандо. Тем временем из-за своих ранений Люси теряет память и знакомится со студентами Котой и Юкой.

"Erufen rîto" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
A Chance Encounter
Season 1 Episode 1
25 July 2004
Annihilation
Season 1 Episode 2
1 August 2004
Deep Feelings
Season 1 Episode 3
8 August 2004
Attack
Season 1 Episode 4
15 August 2004
Receipt
Season 1 Episode 5
22 August 2004
Innermost Feelings
Season 1 Episode 6
29 August 2004
Confrontation
Season 1 Episode 7
5 September 2004
The Beginning
Season 1 Episode 8
12 September 2004
Reminiscence
Season 1 Episode 9
19 September 2004
Infant
Season 1 Episode 10
26 September 2004
Complication
Season 1 Episode 11
3 October 2004
Quagmire
Season 1 Episode 12
10 October 2004
No Return
Season 1 Episode 13
17 October 2004
