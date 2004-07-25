В 1-м сезоне сериала «Эльфийская песнь» в секретной генетической лаборатории выводят так называемых диклониусов – гибридов человека и животного. Самым успешным образцом становится очаровательная, но невероятно сильная и опасная девушка Люси с рожками на голове. Однако она оказывается слишком хитрой и своевольной, чтобы оставаться во власти ученых. Однажды она улучает момент и сбегает, устроив на своем пути настоящую кровавую баню. Взбесившийся «образец» решают уничтожить, по ее следам отправляют киллера Бандо. Тем временем из-за своих ранений Люси теряет память и знакомится со студентами Котой и Юкой.