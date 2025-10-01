В 1-м сезоне сериала «Бар «Один звонок» Андрей Морозов занят поисками Виктора, исчезнувшего сына своей супруги, которая находится в коме. Все улики приводят главного героя к необычному бару «Один звонок». Заведением руководит бармен. Он не только делает коктейли и отпускает циничные шутки, но и помогает гостям позвонить погибшим. При этом расплата за звонок очень опасна – каждый, кто воспользуется услугой, будет играть в «русскую рулетку». В загадочное заведение приходят разные люди со своими трудностями: очаровательная Жанна, которая хочет избавиться от богатого супруга, юрист Макс, который так и не сумел съехать от матери, и другие.