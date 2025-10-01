Menu
Bar «Odin zvonok» season 1 watch online

Bar «Odin zvonok» Seasons Season 1

Bar «Odin zvonok» 18+
Title Сезон 1
Season premiere 1 October 2025
Production year 2025
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 30 minutes
"Bar «Odin zvonok»" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бар «Один звонок» Андрей Морозов занят поисками Виктора, исчезнувшего сына своей супруги, которая находится в коме. Все улики приводят главного героя к необычному бару «Один звонок». Заведением руководит бармен. Он не только делает коктейли и отпускает циничные шутки, но и помогает гостям позвонить погибшим. При этом расплата за звонок очень опасна – каждый, кто воспользуется услугой, будет играть в «русскую рулетку». В загадочное заведение приходят разные люди со своими трудностями: очаровательная Жанна, которая хочет избавиться от богатого супруга, юрист Макс, который так и не сумел съехать от матери, и другие.

Series rating

0.0
6.4 IMDb
"Bar «Odin zvonok»" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 October 2025
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 October 2025
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 October 2025
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 October 2025
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 October 2025
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 October 2025
Серия 7
Season 1 Episode 7
1 October 2025
