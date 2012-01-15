В 1-м сезоне сериала «Тонкая грань» в районную прокуратуру устраивается новый сотрудник – молодой, смелый и обаятельный мужчина Павел Кругляков. Его назначение радует отнюдь не всех коллег. Сперва его воспринимают в штыки, пока герой не показывает всем свою истинную натуру. Новый коллега с легкостью раскрывает сразу несколько безнадежных, на первый взгляд, дел, а заодно спасает жизнь своей очаровательной сослуживице. Марина Синицына обращает внимание на Пашу, и у них завязывается роман, дело идет к помолвке. Вот только бывший ухажер Марины Мартынов решает во что бы то ни стало рассорить влюбленных.