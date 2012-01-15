Menu
Kinoafisha TV Shows Tonkaya gran Seasons Season 1

Tonkaya gran 16+
Title Сезон 1
Season premiere 15 January 2012
Production year 2012
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Tonkaya gran" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Тонкая грань» в районную прокуратуру устраивается новый сотрудник – молодой, смелый и обаятельный мужчина Павел Кругляков. Его назначение радует отнюдь не всех коллег. Сперва его воспринимают в штыки, пока герой не показывает всем свою истинную натуру. Новый коллега с легкостью раскрывает сразу несколько безнадежных, на первый взгляд, дел, а заодно спасает жизнь своей очаровательной сослуживице. Марина Синицына обращает внимание на Пашу, и у них завязывается роман, дело идет к помолвке. Вот только бывший ухажер Марины Мартынов решает во что бы то ни стало рассорить влюбленных.

5.8 IMDb
"Tonkaya gran" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 January 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 January 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 January 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 January 2012
Серия 5
Season 1 Episode 5
19 January 2012
Серия 6
Season 1 Episode 6
23 January 2012
Серия 7
Season 1 Episode 7
24 January 2012
Серия 8
Season 1 Episode 8
25 January 2012
TV series release schedule
