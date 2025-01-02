Menu
Lockerbie: A Search for Truth 2025, season 1

Lockerbie: A Search for Truth season 1 poster
Lockerbie: A Search for Truth
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 January 2025
Production year 2025
Number of episodes 5
Runtime 4 hours 30 minutes
"Lockerbie: A Search for Truth" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Локерби» в 1988 году в небе над Шотландией происходит страшная трагедия. Через 38 минут после взлета взрывается пассажирский лайнер с 259 пассажирами на борту. Все они погибают. Также смерть настигает 11 ничего не подозревающих жителей городка Локерби, когда самолет падает прямо на их дома. Английский доктор Джим Свайр, потерявший в этой катастрофе 23-летнюю дочь Флору, считает, что за произошедшим стоят конкретные люди, которых необходимо наказать. Вместе с другими семьями погибших он создает кампанию за правду и справедливость и начинает собственное расследование. 

"Lockerbie: A Search for Truth" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
2 January 2025
Episode 2
Season 1 Episode 2
2 January 2025
Episode 3
Season 1 Episode 3
2 January 2025
Episode 4
Season 1 Episode 4
2 January 2025
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 January 2025
TV series release schedule
