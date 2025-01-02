В 1-м сезоне сериала «Локерби» в 1988 году в небе над Шотландией происходит страшная трагедия. Через 38 минут после взлета взрывается пассажирский лайнер с 259 пассажирами на борту. Все они погибают. Также смерть настигает 11 ничего не подозревающих жителей городка Локерби, когда самолет падает прямо на их дома. Английский доктор Джим Свайр, потерявший в этой катастрофе 23-летнюю дочь Флору, считает, что за произошедшим стоят конкретные люди, которых необходимо наказать. Вместе с другими семьями погибших он создает кампанию за правду и справедливость и начинает собственное расследование.