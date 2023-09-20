Menu
Irrésistible 2023, season 1

Irrésistible season 1 poster
Season premiere 20 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Irrésistible" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Неотразимая» создательница успешного подкаста по имени Адель приглашает на свое шоу интересного гостя – одаренного математика Артура. Но встреча этих незаурядных личностей завершается довольно странно. Обычно общительная и неунывающая девушка не может связать даже двух слов в его присутствии и с позором прерывает эфир. Артур не понимает, чем вызвано такое поведение. Выясняется, что у Адель есть серьезная психологическая проблема – посттравматическое расстройство из-за неудачного завершения отношений с любимым мужчиной. Теперь она органически неспособна находиться в обществе того, в кого она влюбляется.

Épisode 1
Season 1 Episode 1
20 September 2023
Épisode 2
Season 1 Episode 2
20 September 2023
Épisode 3
Season 1 Episode 3
20 September 2023
Épisode 4
Season 1 Episode 4
20 September 2023
Épisode 5
Season 1 Episode 5
20 September 2023
Épisode 6
Season 1 Episode 6
20 September 2023
