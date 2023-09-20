В 1-м сезоне сериала «Неотразимая» создательница успешного подкаста по имени Адель приглашает на свое шоу интересного гостя – одаренного математика Артура. Но встреча этих незаурядных личностей завершается довольно странно. Обычно общительная и неунывающая девушка не может связать даже двух слов в его присутствии и с позором прерывает эфир. Артур не понимает, чем вызвано такое поведение. Выясняется, что у Адель есть серьезная психологическая проблема – посттравматическое расстройство из-за неудачного завершения отношений с любимым мужчиной. Теперь она органически неспособна находиться в обществе того, в кого она влюбляется.