Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Irrésistible Filming locations

Filming Dates & Locations

Iconic scenes & Locations

location
Paris, France
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Filming Dates

  • 5 January 2023 - 23 March 2023
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more