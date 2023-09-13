В 1-м сезоне сериала «Жар-птица» события разворачиваются в далеком будущем. Земля постепенно погибает под гнетом множества экологических техногенных катастроф. Человечество исчезает. Кто-то просто умирает, кто-то изначально рождается с мутациями и серьезными болезнями, а выжившие стремятся покинуть чахнущий мир в поисках нового места для жизни. Роми и ее возлюбленный Джордж оказываются в числе космических путешественников, отправленных на поиски другой планеты, схожей по условиям с Землей. Вскоре им везет: недавно открытая Эдем-17 оказывается идеальным местом для начала цивилизации.