Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Phoenix: Eden 17 2023, season 1

Phoenix: Eden 17 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Phoenix: Eden 17 Seasons Season 1

Phoenix: Eden 17
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 0 minute
"Phoenix: Eden 17" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Жар-птица» события разворачиваются в далеком будущем. Земля постепенно погибает под гнетом множества экологических техногенных катастроф. Человечество исчезает. Кто-то просто умирает, кто-то изначально рождается с мутациями и серьезными болезнями, а выжившие стремятся покинуть чахнущий мир в поисках нового места для жизни. Роми и ее возлюбленный Джордж оказываются в числе космических путешественников, отправленных на поиски другой планеты, схожей по условиям с Землей. Вскоре им везет: недавно открытая Эдем-17 оказывается идеальным местом для начала цивилизации.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.6 IMDb
Write review
Phoenix: Eden 17 List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
13 September 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
13 September 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
13 September 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
13 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more