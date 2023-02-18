Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ubice mog oca 2016, season 6

Ubice mog oca season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Ubice mog oca Seasons Season 6

Ubice mog oca
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 18 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"Ubice mog oca" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Убийцы моего отца» после ночи, которую Невенка провела под стражей, она решает рассказать все, что знает о докторе. Ей известно и о порнографии, которую записывали врачи с пациентами. Она винит себя и своего брата Дуку в гибели доктора. Увидев запись, где врач занимался любовью с Данкой, девушкой Дуки, она сообщила брату, что произошло. Горан и Миланка хотели арестовывать Дуку, но тот выхватил пистолет, и Горан убил его. Александр вновь взял Гордану под стражу. Под давлением Гордана призналась ему, что планировала убийство вместе с каратистом Благоем Орозом. Димитриевич хотел продать клинику и уехать с женой Благоя...

Series rating

0.0
Rate 1 vote
8 IMDb
Write review
Ubice mog oca List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Episode 1
Season 6 Episode 1
18 February 2023
Episode 2
Season 6 Episode 2
19 February 2023
Episode 3
Season 6 Episode 3
25 February 2023
Episode 4
Season 6 Episode 4
26 February 2023
Episode 5
Season 6 Episode 5
4 March 2023
Episode 6
Season 6 Episode 6
5 March 2023
Episode 7
Season 6 Episode 7
11 March 2023
Episode 8
Season 6 Episode 8
12 March 2023
Episode 9
Season 6 Episode 9
18 March 2023
Episode 10
Season 6 Episode 10
19 March 2023
Episode 11
Season 6 Episode 11
25 March 2023
Episode 12
Season 6 Episode 12
26 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more