В 6-м сезоне сериала «Убийцы моего отца» после ночи, которую Невенка провела под стражей, она решает рассказать все, что знает о докторе. Ей известно и о порнографии, которую записывали врачи с пациентами. Она винит себя и своего брата Дуку в гибели доктора. Увидев запись, где врач занимался любовью с Данкой, девушкой Дуки, она сообщила брату, что произошло. Горан и Миланка хотели арестовывать Дуку, но тот выхватил пистолет, и Горан убил его. Александр вновь взял Гордану под стражу. Под давлением Гордана призналась ему, что планировала убийство вместе с каратистом Благоем Орозом. Димитриевич хотел продать клинику и уехать с женой Благоя...