В 5-м сезоне сериала «Убийцы моего отца» план Зорановой и Богданова на границе выходит из-под контроля. Александру и Мирко звонит взволнованная Гордана Димитриевич. Вскоре герои понимают, что ее брат, Лука Крстич, похищен. С помощью небольшой хитрости Витко Беличу удается найти пропавшую медсестру доктора Витко. Начинается суд над Наталией Деспотович, и ее представителю Животиевич удается инициировать повторную проверку доказательств, которую должна будет провести независимая сторона. Это позволяет героям выиграть время. В результате перестрелки на границе один человек погиб, еще один скрылся, а другой получил ранение.