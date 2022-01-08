Menu
Ubice mog oca 2016, season 5

Ubice mog oca season 5 poster
Ubice mog oca
Season premiere 8 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
В 5-м сезоне сериала «Убийцы моего отца» план Зорановой и Богданова на границе выходит из-под контроля. Александру и Мирко звонит взволнованная Гордана Димитриевич. Вскоре герои понимают, что ее брат, Лука Крстич, похищен. С помощью небольшой хитрости Витко Беличу удается найти пропавшую медсестру доктора Витко. Начинается суд над Наталией Деспотович, и ее представителю Животиевич удается инициировать повторную проверку доказательств, которую должна будет провести независимая сторона. Это позволяет героям выиграть время. В результате перестрелки на границе один человек погиб, еще один скрылся, а другой получил ранение.

0.0
Episode 1
Season 5 Episode 1
8 January 2022
Episode 2
Season 5 Episode 2
9 January 2022
Episode 3
Season 5 Episode 3
15 January 2022
Episode 4
Season 5 Episode 4
16 January 2022
Episode 5
Season 5 Episode 5
22 January 2022
Episode 6
Season 5 Episode 6
23 January 2022
Episode 7
Season 5 Episode 7
29 January 2022
Episode 8
Season 5 Episode 8
30 January 2022
Episode 9
Season 5 Episode 9
5 February 2022
Episode 10
Season 5 Episode 10
6 February 2022
Episode 11
Season 5 Episode 11
12 February 2022
Episode 12
Season 5 Episode 12
13 February 2022
