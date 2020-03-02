В 4-м сезоне сериала «Убийцы моего отца» Александр очень близок к тому, чтобы узнать окончательную правду об убийстве своего отца, после чего он планирует отомстить виновникам случившегося. Битва за рынок наркотиков продолжается и становится все более масштабной, кроме того, в происходящее оказываются вовлечены новые преступные группировки. Марьянович и Зоран решают закрыть дело Димитриевича, поскольку все свидетельствует о том, что доктор Мушицкого убил сам Филипович. Александр и Мирко освобождают супругу врача из-под стражи. Поиски Ружи продолжаются. Богдан убеждает Зорана ничего не говорить Марьяновичу об операции.