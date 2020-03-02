Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ubice mog oca 2016, season 4

Ubice mog oca season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Ubice mog oca Seasons Season 4

Ubice mog oca
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 2 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Ubice mog oca" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Убийцы моего отца» Александр очень близок к тому, чтобы узнать окончательную правду об убийстве своего отца, после чего он планирует отомстить виновникам случившегося. Битва за рынок наркотиков продолжается и становится все более масштабной, кроме того, в происходящее оказываются вовлечены новые преступные группировки. Марьянович и Зоран решают закрыть дело Димитриевича, поскольку все свидетельствует о том, что доктор Мушицкого убил сам Филипович. Александр и Мирко освобождают супругу врача из-под стражи. Поиски Ружи продолжаются. Богдан убеждает Зорана ничего не говорить Марьяновичу об операции.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
8 IMDb
Write review
Ubice mog oca List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Episode 1
Season 4 Episode 1
2 March 2020
Episode 2
Season 4 Episode 2
9 March 2020
Episode 3
Season 4 Episode 3
16 March 2020
Episode 4
Season 4 Episode 4
23 March 2020
Episode 5
Season 4 Episode 5
30 March 2020
Episode 6
Season 4 Episode 6
6 April 2020
Episode 7
Season 4 Episode 7
13 April 2020
Episode 8
Season 4 Episode 8
20 April 2020
Episode 9
Season 4 Episode 9
27 April 2020
Episode 10
Season 4 Episode 10
4 May 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more