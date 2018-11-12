В 3-м сезоне сериала «Убийцы моего отца» Руза выдвигает требование Мирке – Драган за Марьянович. В это время полицейские принимаются за новое расследование. На этот раз жертвой оказался знаменитый доктор. Марьянович поручает Мирко и Александру дело о враче, а Зорану – дело о гибели Неманьи. Героям оказывает содействие глава отдела по борьбе с наркотиками Богдан, который хорошо знает Марьяновича и Александра. Александр видит, что Мирко ведет себя подозрительно, но не догадывается, по какой причине. Мирко просит Миланку позаботится о детях, пока он не вернет супругу. В деле об убийстве врача появляются некоторые трудности...