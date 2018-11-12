Menu
Ubice mog oca 2016, season 3

Ubice mog oca season 3 poster
Ubice mog oca
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 12 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 11
Runtime 11 hours 0 minute
"Ubice mog oca" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Убийцы моего отца» Руза выдвигает требование Мирке – Драган за Марьянович. В это время полицейские принимаются за новое расследование. На этот раз жертвой оказался знаменитый доктор. Марьянович поручает Мирко и Александру дело о враче, а Зорану – дело о гибели Неманьи. Героям оказывает содействие глава отдела по борьбе с наркотиками Богдан, который хорошо знает Марьяновича и Александра. Александр видит, что Мирко ведет себя подозрительно, но не догадывается, по какой причине. Мирко просит Миланку позаботится о детях, пока он не вернет супругу. В деле об убийстве врача появляются некоторые трудности...

8 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Episode 1
Season 3 Episode 1
12 November 2018
Episode 2
Season 3 Episode 2
19 November 2018
Episode 3
Season 3 Episode 3
26 November 2018
Episode 4
Season 3 Episode 4
3 December 2018
Episode 5
Season 3 Episode 5
10 December 2018
Episode 6
Season 3 Episode 6
17 December 2018
Episode 7
Season 3 Episode 7
24 December 2018
Episode 8
Season 3 Episode 8
31 December 2018
Episode 9
Season 3 Episode 9
7 January 2019
Episode 10
Season 3 Episode 10
14 January 2019
Episode 11
Season 3 Episode 11
21 January 2019
