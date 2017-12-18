Во 2-м сезоне сериала «Убийцы моего отца» перестрелка в ресторане привела к нескольким жертвам, есть убитые. Судьба Елены неизвестна. Александр совершенно вне себя из-за этого, а Мирко пытается контролировать ситуацию. Александр понимает, что, по всей видимости, он тоже являлся целью преступников, что уводит расследование в совершенно другое русло. Шефа Марьяновича по-прежнему нигде нет. Александр считает себя виновным в ранении Елены и в последствиях случившегося, поэтому он еще больше полон решимости найти злоумышленников. Расследование развивается по нескольким направлениям, начинаются первые судебные заседания...