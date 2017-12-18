Menu
Ubice mog oca 2016, season 2

Season premiere 18 December 2017
Production year 2017
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"Ubice mog oca" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Убийцы моего отца» перестрелка в ресторане привела к нескольким жертвам, есть убитые. Судьба Елены неизвестна. Александр совершенно вне себя из-за этого, а Мирко пытается контролировать ситуацию. Александр понимает, что, по всей видимости, он тоже являлся целью преступников, что уводит расследование в совершенно другое русло. Шефа Марьяновича по-прежнему нигде нет. Александр считает себя виновным в ранении Елены и в последствиях случившегося, поэтому он еще больше полон решимости найти злоумышленников. Расследование развивается по нескольким направлениям, начинаются первые судебные заседания...

Episode 1
Season 2 Episode 1
18 December 2017
Episode 2
Season 2 Episode 2
25 December 2017
Episode 3
Season 2 Episode 3
1 January 2018
Episode 4
Season 2 Episode 4
8 January 2018
Episode 5
Season 2 Episode 5
15 January 2018
Episode 6
Season 2 Episode 6
22 January 2018
Episode 7
Season 2 Episode 7
29 January 2018
Episode 8
Season 2 Episode 8
5 February 2018
Episode 9
Season 2 Episode 9
12 February 2018
Episode 10
Season 2 Episode 10
19 February 2018
Episode 11
Season 2 Episode 11
26 February 2018
Episode 12
Season 2 Episode 12
5 March 2018
