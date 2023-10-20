Menu
Doona! 2023, season 1

Doona! season 1 poster
Doona!

Doona!
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 7 hours 30 minutes
"Doona!" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дуна!» в центре событий оказывается студент-первокурсник их Южной Кореи по имени Ли Вон-джун. Поступив в университет, он переезжает из родного городка и снимает небольшую квартиру в мегаполисе. Но на новом месте жительства его ждет странный сюрприз. Выясняется, что его соседка снизу – бывшая солистка одной из самых популярных молодежных поп-коллективов страны, настоящая айдол Ли Ду-на. Несколько месяцев назад девушка шокировала своих многочисленных фанатов, заявив об уходе со сцены и завершении музыкальной карьеры. Сперва Вон-джун старается держаться подальше от звезды, но любопытство одерживает верх над учтивостью.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
"Doona!" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
An Unexpected Twist
Season 1 Episode 1
20 October 2023
Getting to Know Each Other
Season 1 Episode 2
20 October 2023
Spring Breeze
Season 1 Episode 3
20 October 2023
The Unexpected
Season 1 Episode 4
20 October 2023
Meaningless Kiss
Season 1 Episode 5
20 October 2023
Twilight Zone
Season 1 Episode 6
20 October 2023
Clear the Air
Season 1 Episode 7
20 October 2023
Typical and Ordinary
Season 1 Episode 8
20 October 2023
Doona!
Season 1 Episode 9
20 October 2023
TV series release schedule
