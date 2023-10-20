В 1-м сезоне сериала «Дуна!» в центре событий оказывается студент-первокурсник их Южной Кореи по имени Ли Вон-джун. Поступив в университет, он переезжает из родного городка и снимает небольшую квартиру в мегаполисе. Но на новом месте жительства его ждет странный сюрприз. Выясняется, что его соседка снизу – бывшая солистка одной из самых популярных молодежных поп-коллективов страны, настоящая айдол Ли Ду-на. Несколько месяцев назад девушка шокировала своих многочисленных фанатов, заявив об уходе со сцены и завершении музыкальной карьеры. Сперва Вон-джун старается держаться подальше от звезды, но любопытство одерживает верх над учтивостью.