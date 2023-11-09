Menu
Akuma-kun 2023, season 1

Akuma-kun
Season premiere 9 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Дьяволенок» в Японии живет обычный, на первый взгляд, но довольно талантливый школьник Итиро Мацусита. Мальчику совсем немного лет, но он уже отличается от всех своих сверстников чрезвычайно острым умом и изобретательностью. Пока взрослые восхищаются его способностями и отправляют его на школьные конкурсы, сам Итиро готовит тайный проект небывалых масштабов. Он мечтает перекроить мировой порядок и стать властителем всей Земли. Но не ради собственных амбиций, а ради всеобщего блага. Вот только в союзники он выбирает – ни много ни мало – демонов из самой преисподней.

0.0
Rate 0 vote
6.3 IMDb
Write review
Episode 1
9 November 2023
Episode 2
9 November 2023
Episode 3
9 November 2023
Episode 4
9 November 2023
Episode 5
9 November 2023
Episode 6
9 November 2023
Episode 7
9 November 2023
Episode 8
9 November 2023
Episode 9
9 November 2023
Episode 10
9 November 2023
Episode 11
9 November 2023
Episode 12
9 November 2023
