В 1-м сезоне сериала «Дьяволенок» в Японии живет обычный, на первый взгляд, но довольно талантливый школьник Итиро Мацусита. Мальчику совсем немного лет, но он уже отличается от всех своих сверстников чрезвычайно острым умом и изобретательностью. Пока взрослые восхищаются его способностями и отправляют его на школьные конкурсы, сам Итиро готовит тайный проект небывалых масштабов. Он мечтает перекроить мировой порядок и стать властителем всей Земли. Но не ради собственных амбиций, а ради всеобщего блага. Вот только в союзники он выбирает – ни много ни мало – демонов из самой преисподней.