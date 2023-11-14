Menu
A Murder at the End of the World, 2023, season 1

A Murder at the End of the World

A Murder at the End of the World
Season premiere 14 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 56 minutes
"A Murder at the End of the " season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Убийство на краю света» события разворачиваются в ретрит-отеле на шикарном курорте, отдаленном от цивилизации. Это место принадлежит известному на всю страну и очень загадочному миллиардеру-затворнику. Однажды он приглашает в свой отель молодую блогершу Дарби Харт. Девушка давно мечтает узнать что-то об этом человеке, поэтому отправляется в рискованное путешествие вместе с еще восемью счастливчиками. Но через пару дней одного из гостей курорта находят мертвым. Кому-то выгодно убедить всех, что это был несчастный случай. Но Дарби уверена, что несчастного убили, причем это точно была не последняя жертва.

7 IMDb
"A Murder at the End of the " season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Chapter 1: Homme Fatale
Season 1 Episode 1
14 November 2023
Chapter 2: The Silver Doe
Season 1 Episode 2
14 November 2023
Chapter 3: Survivors
Season 1 Episode 3
21 November 2023
Chapter 4: Family Secrets
Season 1 Episode 4
28 November 2023
Chapter 5: Crypt
Season 1 Episode 5
5 December 2023
Chapter 6: Crime Seen
Season 1 Episode 6
12 December 2023
Chapter 7: Retreat
Season 1 Episode 7
19 December 2023
