В 1-м сезоне сериала «Убийство на краю света» события разворачиваются в ретрит-отеле на шикарном курорте, отдаленном от цивилизации. Это место принадлежит известному на всю страну и очень загадочному миллиардеру-затворнику. Однажды он приглашает в свой отель молодую блогершу Дарби Харт. Девушка давно мечтает узнать что-то об этом человеке, поэтому отправляется в рискованное путешествие вместе с еще восемью счастливчиками. Но через пару дней одного из гостей курорта находят мертвым. Кому-то выгодно убедить всех, что это был несчастный случай. Но Дарби уверена, что несчастного убили, причем это точно была не последняя жертва.