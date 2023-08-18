В 1-м сезоне сериала «Девушка в маске» в обычном офисе работает скромная и замкнутая в себе девушка по имени Ким Мо-ми. Она отсиживает положенные часы и спешит поскорее убраться с глаз коллег. Но никто не знает, что по вечерам она надевает маску и устраивает анонимные онлайн-трансляции в интернете, которые пользуются огромным успехом. С детства она хотела стать актрисой, но разочаровалась в своей мечте из-за непривлекательной внешности. Одним из главных поклонников таинственной незнакомки становится коллега Ким Мо-ми – такой же одинокий и закомплексованный юноша, как она сама. Разумеется, он даже не догадывается, кто на самом деле скрывается под маской его кумира.