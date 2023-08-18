Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Mask Girl 2023, season 1

Mask Girl season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mask Girl Seasons Season 1

Mask Girl 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 0 minute
"Mask Girl" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Девушка в маске» в обычном офисе работает скромная и замкнутая в себе девушка по имени Ким Мо-ми. Она отсиживает положенные часы и спешит поскорее убраться с глаз коллег. Но никто не знает, что по вечерам она надевает маску и устраивает анонимные онлайн-трансляции в интернете, которые пользуются огромным успехом. С детства она хотела стать актрисой, но разочаровалась в своей мечте из-за непривлекательной внешности. Одним из главных поклонников таинственной незнакомки становится коллега Ким Мо-ми – такой же одинокий и закомплексованный юноша, как она сама. Разумеется, он даже не догадывается, кто на самом деле скрывается под маской его кумира.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.3 IMDb
Write review
"Mask Girl" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Kim Mo-mi
Season 1 Episode 1
18 August 2023
Ju Oh-nam
Season 1 Episode 2
18 August 2023
Kim Kyung-ja
Season 1 Episode 3
18 August 2023
Kim Chun-ae
Season 1 Episode 4
18 August 2023
Kim Mi-mo
Season 1 Episode 5
18 August 2023
Kim Mo-mi
Season 1 Episode 6
18 August 2023
Mo-mi and Mi-mo
Season 1 Episode 7
18 August 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more