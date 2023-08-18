Menu
Harlan Coben's Shelter 2023, season 1

Season premiere 18 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Harlan Coben's Shelter" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Приют» в центре событий оказывается обычный подросток по имени Микки Болитар. Его жизнь переворачивается, когда его любимый отец внезапно погибает при странных обстоятельствах. Парню приходится переехать в маленький провинциальный городок Касселтон в штате Нью-Джерси. Здесь он устраивается в местную школу и пытается с нуля построить все социальные связи: найти друзей, наставников и свое место в жизни. Но вскоре его новая одноклассница и подруга Эшли Кент исчезает. Микки не может оставаться в стороне от расследования и начинает искать зацепки. В процессе он выясняет, что его отец может быть все еще жив.

Series rating

6.6 IMDb
List of episodes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
18 August 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
18 August 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 August 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 August 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 September 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 September 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 September 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 September 2023
