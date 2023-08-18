В 1-м сезоне сериала «Приют» в центре событий оказывается обычный подросток по имени Микки Болитар. Его жизнь переворачивается, когда его любимый отец внезапно погибает при странных обстоятельствах. Парню приходится переехать в маленький провинциальный городок Касселтон в штате Нью-Джерси. Здесь он устраивается в местную школу и пытается с нуля построить все социальные связи: найти друзей, наставников и свое место в жизни. Но вскоре его новая одноклассница и подруга Эшли Кент исчезает. Микки не может оставаться в стороне от расследования и начинает искать зацепки. В процессе он выясняет, что его отец может быть все еще жив.