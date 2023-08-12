В 1-м сезоне сериала «За твоим прикосновением» в провинциальном корейском городке живет обычная, на первый взгляд, девушка. Она работает в ветеринарной клинике и очень любит животных, а вот отношения с людьми у нее складываются значительно сложнее. Но все меняется, когда героиня внезапно обретает очень странный экстрасенсорный дар. Когда она дотрагивается до задней части тела кошки или собаки, она видит все их прошлое до этого момента. Каково же оказывается ее удивление, когда она понимает, что тот же самый трюк срабатывает и с людьми. Вот только для этого ей приходится трогать их за пятую точку. Этим ее даром решает воспользоваться полицейский.