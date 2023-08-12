Menu
Behind Your Touch 2023, season 1

Behind Your Touch
Season premiere 12 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «За твоим прикосновением» в провинциальном корейском городке живет обычная, на первый взгляд, девушка. Она работает в ветеринарной клинике и очень любит животных, а вот отношения с людьми у нее складываются значительно сложнее. Но все меняется, когда героиня внезапно обретает очень странный экстрасенсорный дар. Когда она дотрагивается до задней части тела кошки или собаки, она видит все их прошлое до этого момента. Каково же оказывается ее удивление, когда она понимает, что тот же самый трюк срабатывает и с людьми. Вот только для этого ей приходится трогать их за пятую точку. Этим ее даром решает воспользоваться полицейский.

7.4 IMDb
Behind Your Touch List of episodes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
12 August 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
13 August 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 August 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
20 August 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 August 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
27 August 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
2 September 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
3 September 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
9 September 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
10 September 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
16 September 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
17 September 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
23 September 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
24 September 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
30 September 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
1 October 2023
TV series release schedule
