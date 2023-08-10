В 1-м сезоне сериала «Голосование по поводу смертной казни» в крупном городе объявляется странный маньяк, считающий себя вершителем правосудия. Он внимательно следит за процессом и исходом всех судов. Стоит кому-то из подозреваемых в тяжелом преступлении получить оправдательный приговор и выйти на свободу, как на его голову объявляется охота. Причем загадочный убийца принимает решение о «казни» не самостоятельно, а путем народного голосования. Он рассылает на телефоны совершеннолетних граждан СМС с вопросом о судьбе обвиняемого. Если большинство жителей голосуют за смерть преступника, то он исполняет «приговор».