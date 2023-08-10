Menu
Gukminsahyeongtupyo 2023, season 1

Gukminsahyeongtupyo season 1 poster
Gukminsahyeongtupyo
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 14 hours 0 minute
"Gukminsahyeongtupyo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Голосование по поводу смертной казни» в крупном городе объявляется странный маньяк, считающий себя вершителем правосудия. Он внимательно следит за процессом и исходом всех судов. Стоит кому-то из подозреваемых в тяжелом преступлении получить оправдательный приговор и выйти на свободу, как на его голову объявляется охота. Причем загадочный убийца принимает решение о «казни» не самостоятельно, а путем народного голосования. Он рассылает на телефоны совершеннолетних граждан СМС с вопросом о судьбе обвиняемого. Если большинство жителей голосуют за смерть преступника, то он исполняет «приговор».

Gukminsahyeongtupyo List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
10 August 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
17 August 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
24 August 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
31 August 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 September 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 September 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
21 September 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
12 October 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
19 October 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
26 October 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
9 November 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
16 November 2023
