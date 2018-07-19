В 1-м сезоне сериала «Покорение дворца Яньси» знатная китайская наследница Вэй Инло лишается любимой старшей сестры. Девушку кто-то убивает прямо в императорском дворце. Героиня решает лично раскрыть эту тайну и отомстить за смерть родного человека. Однако ее планы меняет знакомство с доброй и великодушной императрицей Фуца. Она заменяет ей мать и уговаривает девушку отказаться от мести. Однако вскоре правительница серьезно заболевает. Перед смертью она просит воспитанницу, чтобы та позаботилась о ее муже – императоре Цяньлуне. Та сдерживает обещание и становится наложницей в его гареме.