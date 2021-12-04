В 1-м сезоне сериала «Тара Дункан» жизнь обычной парижской школьницы в одночасье переворачивается с ног на голову. Еще вчера Тара жила в городской квартире с родителями и ворчливым, но любимым дедом и ходила в среднюю школу. Но теперь она – настоящая супергероиня, не знающая, что делать с новыми силами. Дело в том, что Тара случайно попадает под действие изощренного научного эксперимента. В результате она обретает совершенно немыслимые способности, а ее дедушка превращается в разумную говорящую собаку. Вместе эта странная парочка отправляется в волшебный мир, чтобы найти себе подобных и победить злого гения Магистра.