Tara Duncan : Les Sortceliers season 1 watch online

Season premiere 4 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 52
Runtime 11 hours 16 minutes
"Tara Duncan : Les Sortceliers" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Тара Дункан» жизнь обычной парижской школьницы в одночасье переворачивается с ног на голову. Еще вчера Тара жила в городской квартире с родителями и ворчливым, но любимым дедом и ходила в среднюю школу. Но теперь она – настоящая супергероиня, не знающая, что делать с новыми силами. Дело в том, что Тара случайно попадает под действие изощренного научного эксперимента. В результате она обретает совершенно немыслимые способности, а ее дедушка превращается в разумную говорящую собаку. Вместе эта странная парочка отправляется в волшебный мир, чтобы найти себе подобных и победить злого гения Магистра.

"Tara Duncan : Les Sortceliers" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Autremonde
Season 1 Episode 1
4 December 2021
L'Arbre Maudit
Season 1 Episode 2
4 December 2021
La bête du Lancovit
Season 1 Episode 3
8 January 2022
Les couleurs
Season 1 Episode 4
8 January 2022
Les vaches dorées
Season 1 Episode 5
8 January 2022
L'oiseau sublime
Season 1 Episode 6
15 January 2022
La plante Camelin
Season 1 Episode 7
15 January 2022
Les Spatchounes
Season 1 Episode 8
15 January 2022
Le Sceptre des Centaures
Season 1 Episode 9
19 September 2022
Fafnir
Season 1 Episode 10
22 January 2022
Les Magicazes
Season 1 Episode 11
19 September 2022
Le Livre qui Sait Tout
Season 1 Episode 12
22 January 2022
Bébé Chem
Season 1 Episode 13
14 April 2022
Les nains guerriers
Season 1 Episode 14
14 April 2022
Le Violoniste
Season 1 Episode 15
29 January 2022
Le mémorus
Season 1 Episode 16
29 January 2022
Entraineur Angelica
Season 1 Episode 17
15 April 2022
Le palais aux pâtisseries
Season 1 Episode 18
15 April 2022
La Tornade
Season 1 Episode 19
19 September 2022
Peureuse Sheeba
Season 1 Episode 20
18 April 2022
Le Sceptre de Maitre Chem
Season 1 Episode 21
18 April 2022
La Potion
Season 1 Episode 22
20 September 2022
Le Tableau
Season 1 Episode 23
18 April 2022
Magister Recrute
Season 1 Episode 24
19 April 2022
Tara sur le Trône
Season 1 Episode 25
9 October 2022
Où est le minerai
Season 1 Episode 26
29 November 2022
L'elfe sur la couverture
Season 1 Episode 27
19 April 2022
La Puissance des Fleurs
Season 1 Episode 28
16 October 2022
Jeune Galant
Season 1 Episode 29
23 October 2022
La Voiture
Season 1 Episode 30
23 October 2022
Omois contre Lancovit
Season 1 Episode 31
1 December 2022
Fafnir et la magie
Season 1 Episode 32
20 April 2022
Les Jardiniers
Season 1 Episode 33
1 December 2022
La Théière
Season 1 Episode 34
16 October 2022
La course de Fafnir
Season 1 Episode 35
21 April 2022
Dark Blondin
Season 1 Episode 36
30 October 2022
Les journaux intimes
Season 1 Episode 37
22 April 2022
Le Retour de Dame Kali
Season 1 Episode 38
16 October 2022
Échangés
Season 1 Episode 39
16 October 2022
Le grand oiseau d'or
Season 1 Episode 40
22 April 2022
Œuf-Phorie
Season 1 Episode 41
30 October 2022
Sans Magie
Season 1 Episode 42
27 November 2022
L'Ogre
Season 1 Episode 43
16 October 2022
Un Millier de Formulaires
Season 1 Episode 44
30 October 2022
Le Roi Paresseux
Season 1 Episode 45
6 November 2022
Blaliban Dal Salan
Season 1 Episode 46
6 October 2022
Dormez Bien
Season 1 Episode 47
13 November 2022
La Maison de l'Impératrice
Season 1 Episode 48
13 November 2022
Le Chapeau
Season 1 Episode 49
20 November 2022
Joyeux Anniversaire Tara
Season 1 Episode 50
20 November 2022
Magister et la bête
Season 1 Episode 51
21 April 2022
Carole Nouvelle Star
Season 1 Episode 52
10 November 2022
