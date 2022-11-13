Menu
Cuisine interne 2022, season 1

Cuisine interne 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Cuisine interne" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Внутренняя кухня» талантливая Адриана любит свою профессию шеф-повара, совершенствуется на кухне и мечтает, что когда-нибудь ее ресторан станет элитным заведением, которое будут посещать знаменитости. Однако судьба распоряжается иначе. Девушка сталкивается с криминальными авторитетами, когда по случайному стечению обстоятельств на территории ее ресторана оказывается запрещенное казино с покером. Понимая, что она теряет контроль над ситуацией, Адриана старается взять себя в руки и начать битву с преступными силами, которые захватили ее жизнь и ресторан.

5.8 IMDb
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
13 November 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
13 November 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
20 November 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
20 November 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
27 November 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
27 November 2022
