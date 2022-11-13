В 1-м сезоне сериала «Внутренняя кухня» талантливая Адриана любит свою профессию шеф-повара, совершенствуется на кухне и мечтает, что когда-нибудь ее ресторан станет элитным заведением, которое будут посещать знаменитости. Однако судьба распоряжается иначе. Девушка сталкивается с криминальными авторитетами, когда по случайному стечению обстоятельств на территории ее ресторана оказывается запрещенное казино с покером. Понимая, что она теряет контроль над ситуацией, Адриана старается взять себя в руки и начать битву с преступными силами, которые захватили ее жизнь и ресторан.