Yeonin 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 21
Runtime 24 hours 30 minutes
"Yeonin" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Влюбленные» главная героиня родилась в привилегированной семье. С ранних лет она вместе со своими родителями была завсегдатаем светских раутов высшего общества. Безусловно, все были уверены, что девушка предпочтет в качестве потенциального супруга представителя своего круга. Однако главная героиня не жаловала мужчин из элитных семей. Она положила глаз на незнакомого мужчину, который поразил ее своей таинственностью. Девушка теряется в догадках, кто же он. Каково же было удивление главной героини, когда она увидела своего возлюбленного среди высшего общества.

8.9 IMDb
"Yeonin" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
4 August 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 August 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
11 August 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
12 August 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
18 August 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
19 August 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
25 August 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
26 August 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
1 September 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
2 September 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
13 October 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
14 October 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
20 October 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
21 October 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
27 October 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
28 October 2023
Episode 17
Season 1 Episode 17
4 November 2023
Episode 18
Season 1 Episode 18
10 November 2023
Episode 19
Season 1 Episode 19
11 November 2023
Episode 20
Season 1 Episode 20
17 November 2023
Episode 21
Season 1 Episode 21
18 November 2023
