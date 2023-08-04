В 1-м сезоне сериала «Влюбленные» главная героиня родилась в привилегированной семье. С ранних лет она вместе со своими родителями была завсегдатаем светских раутов высшего общества. Безусловно, все были уверены, что девушка предпочтет в качестве потенциального супруга представителя своего круга. Однако главная героиня не жаловала мужчин из элитных семей. Она положила глаз на незнакомого мужчину, который поразил ее своей таинственностью. Девушка теряется в догадках, кто же он. Каково же было удивление главной героини, когда она увидела своего возлюбленного среди высшего общества.