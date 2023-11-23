Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Cifrovoj kod 2023, season 1

Cifrovoj kod season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Cifrovoj kod Seasons Season 1

Cifrovoj kod 16+
Title Сезон 1
Season premiere 23 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Cifrovoj kod" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Цифровой код» новое приложение стремительно распространяется среди отчаянных подростков и представляет серьезную угрозу для общественности. Оказывается, тщательно зашифрованное приложение предлагает несовершеннолетним попробовать себя в роли киллеров. За убийства дети получают большие деньги. Сотрудники федеральной службы объединяют усилия, чтобы противостоять опасному злу и расшифровать секретный код приложения. Тем временем один из представителей правоохранительных органов выясняет, что с приложением связан его сын. Отец не знает, как поступить...

Series rating

0.0
Rate 2 votes
6.7 IMDb
Write review
Cifrovoj kod List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 November 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 November 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more