В 1-м сезоне сериала «Цифровой код» новое приложение стремительно распространяется среди отчаянных подростков и представляет серьезную угрозу для общественности. Оказывается, тщательно зашифрованное приложение предлагает несовершеннолетним попробовать себя в роли киллеров. За убийства дети получают большие деньги. Сотрудники федеральной службы объединяют усилия, чтобы противостоять опасному злу и расшифровать секретный код приложения. Тем временем один из представителей правоохранительных органов выясняет, что с приложением связан его сын. Отец не знает, как поступить...