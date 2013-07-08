Menu
Get Out Alive with Bear Grylls (2013), season 1

Get Out Alive with Bear Grylls season 1 poster
Get Out Alive with Bear Grylls 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 July 2013
Production year 2013
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Get Out Alive with Bear Grylls" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Выбраться живым» действие происходит в Новой Зеландии. Знаменитый на весь мир британский путешественник Беар Гриллс разрабатывает сложный и запутанный туристический маршрут, пройти который от начала и до конца смогут лишь настоящие смельчаки с хорошей физической подготовкой. В шоу участвуют 20 человек – 10 команд по два участника. Им предстоит продираться через темные чащи, отбиваться от хищников, самостоятельно добывать себе пропитание, подниматься на ледяные вершины, укрываться от непогоды и переплывать бурные потоки. После каждого испытания одна из команд будет выбывать, пока не останется одна сильнейшая пара.

6.9 IMDb
"Get Out Alive with Bear Grylls" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Wild Is Revealing
Season 1 Episode 1
8 July 2013
Living on the Edge
Season 1 Episode 2
15 July 2013
Leave No Man Behind
Season 1 Episode 3
22 July 2013
The Mountains Will Give You Strength
Season 1 Episode 4
29 July 2013
Don't Look Down
Season 1 Episode 5
5 August 2013
The Tough Get Going
Season 1 Episode 6
12 August 2013
Frozen Planet
Season 1 Episode 7
19 August 2013
No Guts, No Glory
Season 1 Episode 8
26 August 2013
