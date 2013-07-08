В 1 сезоне шоу «Выбраться живым» действие происходит в Новой Зеландии. Знаменитый на весь мир британский путешественник Беар Гриллс разрабатывает сложный и запутанный туристический маршрут, пройти который от начала и до конца смогут лишь настоящие смельчаки с хорошей физической подготовкой. В шоу участвуют 20 человек – 10 команд по два участника. Им предстоит продираться через темные чащи, отбиваться от хищников, самостоятельно добывать себе пропитание, подниматься на ледяные вершины, укрываться от непогоды и переплывать бурные потоки. После каждого испытания одна из команд будет выбывать, пока не останется одна сильнейшая пара.