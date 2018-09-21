Menu
İstanbullu Gelin season 3 watch online

İstanbullu Gelin season 3 poster
İstanbullu Gelin 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 21 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 34
Runtime 79 hours 20 minutes
"İstanbullu Gelin" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Стамбульская невеста» семейство Боран начинает новую жизнь в Стамбуле, свыкаясь с судьбой обычных смертных. Фарук находит работу у своего друга Окана, но у него не получается подчиняться начальству и играть роль обычного сотрудника. Сурейя скучает по своей подруге Диляре, однако долгожданная встреча с ней может стать серьезной проблемой для семьи из-за Ульфет. Фикрет имеет дело с гневом Адема, тот собирается еще больше усложнить жизнь Фаруку и его родным. Если так пойдет и дальше, парень легко может оказаться в тюрьме. Тем временем между Эсмой и Ульфет возникает нешуточное противостояние.

7 IMDb
"İstanbullu Gelin" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
21 September 2018
Episode 2
28 September 2018
Episode 3
5 October 2018
Episode 4
12 October 2018
Episode 5
19 October 2018
Episode 6
26 October 2018
Episode 7
2 November 2018
Episode 8
9 November 2018
Episode 9
16 November 2018
Episode 10
23 November 2018
Episode 11
30 November 2018
Episode 12
7 December 2018
Episode 13
14 December 2018
Episode 14
21 December 2018
Episode 15
28 December 2018
Episode 16
25 January 2019
Episode 17
1 February 2019
Episode 18
8 February 2019
Episode 19
15 February 2019
Episode 20
22 February 2019
Episode 21
1 March 2019
Episode 22
8 March 2019
Episode 23
15 March 2019
Episode 24
22 March 2019
Episode 25
29 March 2019
Episode 26
5 April 2019
Episode 27
12 April 2019
Episode 28
19 April 2019
Episode 29
26 April 2019
Episode 30
3 May 2019
Episode 31
10 May 2019
Episode 32
17 May 2019
Episode 33
24 May 2019
Episode 34
31 May 2019
TV series release schedule
