В 3-м сезоне сериала «Стамбульская невеста» семейство Боран начинает новую жизнь в Стамбуле, свыкаясь с судьбой обычных смертных. Фарук находит работу у своего друга Окана, но у него не получается подчиняться начальству и играть роль обычного сотрудника. Сурейя скучает по своей подруге Диляре, однако долгожданная встреча с ней может стать серьезной проблемой для семьи из-за Ульфет. Фикрет имеет дело с гневом Адема, тот собирается еще больше усложнить жизнь Фаруку и его родным. Если так пойдет и дальше, парень легко может оказаться в тюрьме. Тем временем между Эсмой и Ульфет возникает нешуточное противостояние.