Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

İstanbullu Gelin season 2 watch online

İstanbullu Gelin season 2 poster
Kinoafisha TV Shows İstanbullu Gelin Seasons Season 2

İstanbullu Gelin 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 22 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 37
Runtime 86 hours 20 minutes
"İstanbullu Gelin" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Стамбульская невеста» Бегюм возвращается в город после стольких лет отсутствия. Это неожиданное явление беспокоит Фарука и вызывает у него множество вопросов. Он вновь начинает общаться с бывшей возлюбленной, в то время как Сурейя уверена, что они всегда были лишь друзьями. Эсма Султан пользуется этим шансом, чтобы разлучить влюбленных. Она загоняет Сенем в угол. Боясь раз и навсегда лишиться Сурейи, она соглашается на условия интриганки. Ипек снова получает козырь, чтобы помешать открытию школы. Фикрет покупает дом, о котором всегда мечтала его супруга, чтобы замолить перед ней свою вину.

Series rating

0.0
Rate 3 votes
7 IMDb
Write review
"İstanbullu Gelin" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
22 September 2017
Episode 2
Season 2 Episode 2
29 September 2017
Episode 3
Season 2 Episode 3
6 October 2017
Episode 4
Season 2 Episode 4
13 October 2017
Episode 5
Season 2 Episode 5
20 October 2017
Episode 6
Season 2 Episode 6
27 October 2017
Episode 7
Season 2 Episode 7
3 November 2017
Episode 8
Season 2 Episode 8
10 November 2017
Episode 9
Season 2 Episode 9
17 November 2017
Episode 10
Season 2 Episode 10
24 November 2017
Episode 11
Season 2 Episode 11
1 December 2017
Episode 12
Season 2 Episode 12
8 December 2017
Episode 13
Season 2 Episode 13
15 December 2017
Episode 14
Season 2 Episode 14
22 December 2017
Episode 15
Season 2 Episode 15
29 December 2017
Episode 16
Season 2 Episode 16
12 January 2018
Episode 17
Season 2 Episode 17
19 January 2018
Episode 18
Season 2 Episode 18
26 January 2018
Episode 19
Season 2 Episode 19
2 February 2018
Episode 20
Season 2 Episode 20
9 February 2018
Episode 21
Season 2 Episode 21
16 February 2018
Episode 22
Season 2 Episode 22
23 February 2018
Episode 23
Season 2 Episode 23
2 March 2018
Episode 24
Season 2 Episode 24
9 March 2018
Episode 25
Season 2 Episode 25
16 March 2018
Episode 26
Season 2 Episode 26
23 March 2018
Episode 27
Season 2 Episode 27
30 March 2018
Episode 28
Season 2 Episode 28
6 April 2018
Episode 29
Season 2 Episode 29
13 April 2018
Episode 30
Season 2 Episode 30
20 April 2018
Episode 31
Season 2 Episode 31
27 April 2018
Episode 32
Season 2 Episode 32
4 May 2018
Episode 33
Season 2 Episode 33
11 May 2018
Episode 34
Season 2 Episode 34
18 May 2018
Episode 35
Season 2 Episode 35
25 May 2018
Episode 36
Season 2 Episode 36
1 June 2018
Episode 37
Season 2 Episode 37
8 June 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more