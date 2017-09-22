Во 2-м сезоне сериала «Стамбульская невеста» Бегюм возвращается в город после стольких лет отсутствия. Это неожиданное явление беспокоит Фарука и вызывает у него множество вопросов. Он вновь начинает общаться с бывшей возлюбленной, в то время как Сурейя уверена, что они всегда были лишь друзьями. Эсма Султан пользуется этим шансом, чтобы разлучить влюбленных. Она загоняет Сенем в угол. Боясь раз и навсегда лишиться Сурейи, она соглашается на условия интриганки. Ипек снова получает козырь, чтобы помешать открытию школы. Фикрет покупает дом, о котором всегда мечтала его супруга, чтобы замолить перед ней свою вину.