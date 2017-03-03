В 1-м сезоне сериала «Стамбульская невеста» красавица Сурейя растет без матери и отца. Ее воспитывает бедная одинокая тетя, которая тем не менее окружает девушку любовью и заботой. Та вырастает скромной, заботливой и нежной, а к тому же очень привлекательной молодой особой. Она оканчивает музыкальное училище и зарабатывает на жизнь своим соловьиным голоском – она поет в барах и озвучивает видеоролики. Однажды в нее влюбляется парень Фарук из хорошей и обеспеченной семьи – старший из четырех наследников крупной бизнес-империи. Он приводит ее знакомиться с матерью, но у суровой Эсмы Султан уже есть другая претендентка на роль его невесты.