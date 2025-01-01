В 1-м сезоне сериала «Звездный путь» члены команды звездолета «Энтерпрайз» обнаружили старинный заброшенный космический корабль со злобным существом на борту. Оно хочет захватить корабль Звездного флота. Оказавшись стертым из недавней истории, Споку приходится переместиться в прошлое, чтобы спасти себя в юности. Экипаж «Энтерпрайз» должен остановить живое облако, которое пожирает планету до того, как оно нападет на обитаемый мир. Затем женщины – члены экипажа берут на себя управление «Энтерпрайзом», поскольку мужчины попали под обаяние сирен. Сирано Джонс заразил «Энтерпрайз» трибблами, которые растут до невообразимых размеров.