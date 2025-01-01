Menu
Russian
Star Trek: The Animated Series 1973 - 1974 season 1

Star Trek: The Animated Series 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 September 1973
Production year 1973
Number of episodes 16
Runtime 8 hours 0 minute
"Star Trek: The Animated Series" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Звездный путь» члены команды звездолета «Энтерпрайз» обнаружили старинный заброшенный космический корабль со злобным существом на борту. Оно хочет захватить корабль Звездного флота. Оказавшись стертым из недавней истории, Споку приходится переместиться в прошлое, чтобы спасти себя в юности. Экипаж «Энтерпрайз» должен остановить живое облако, которое пожирает планету до того, как оно нападет на обитаемый мир. Затем женщины – члены экипажа берут на себя управление «Энтерпрайзом», поскольку мужчины попали под обаяние сирен. Сирано Джонс заразил «Энтерпрайз» трибблами, которые растут до невообразимых размеров.

7.2 IMDb
"Star Trek: The Animated Series" season 1 list of episodes
Beyond the Farthest Star
Season 1 Episode 1
8 September 1973
Yesteryear
Season 1 Episode 2
15 September 1973
One of Our Planets Is Missing
Season 1 Episode 3
22 September 1973
The Lorelei Signal
Season 1 Episode 4
29 September 1973
More Tribbles, More Troubles
Season 1 Episode 5
6 October 1973
The Survivor
Season 1 Episode 6
13 October 1973
The Infinite Vulcan
Season 1 Episode 7
20 October 1973
The Magicks of Megas-Tu
Season 1 Episode 8
27 October 1973
Once Upon a Planet
Season 1 Episode 9
3 November 1973
Mudd's Passion
Season 1 Episode 10
10 November 1973
The Terratin Incident
Season 1 Episode 11
17 November 1973
The Time Trap
Season 1 Episode 12
24 November 1973
The Ambergris Element
Season 1 Episode 13
1 December 1973
The Slaver Weapon
Season 1 Episode 14
15 December 1973
The Eye of the Beholder
Season 1 Episode 15
5 January 1974
The Jihad
Season 1 Episode 16
12 January 1974
