В 1-м сезоне сериала «Царята» в центре сюжета оказываются двое веселых ребятишек из одной семьи. Старшая сестра Царевна считает себя уже взрослой и умной, она придумывает удивительные игры с детективными расследованиями, полетами в космос и придворными приемами. Сперва ее раздражает, когда к ее приключениям присоединяется Царевич – непоседливый младший братик. У него на все находится свое мнение, и брат с сестрой частенько спорят: устроить ли им пикник или отправиться на Луну? Однако все обычно решается миром, ведь и на Луне можно провести прекрасный пикник! В общем, ребятам никогда не приходится скучать!