Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Caryata 2022, season 1

Caryata season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Caryata Seasons Season 1

Caryata 0+
Title Сезон 1
Number of episodes 18
Runtime 54 minutes
"Caryata" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Царята» в центре сюжета оказываются двое веселых ребятишек из одной семьи. Старшая сестра Царевна считает себя уже взрослой и умной, она придумывает удивительные игры с детективными расследованиями, полетами в космос и придворными приемами. Сперва ее раздражает, когда к ее приключениям присоединяется Царевич – непоседливый младший братик. У него на все находится свое мнение, и брат с сестрой частенько спорят: устроить ли им пикник или отправиться на Луну? Однако все обычно решается миром, ведь и на Луне можно провести прекрасный пикник! В общем, ребятам никогда не приходится скучать!

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Caryata" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Художники
Season 1 Episode 1
TBA
Строители
Season 1 Episode 2
TBA
Космический пикник
Season 1 Episode 3
TBA
Фермеры
Season 1 Episode 4
TBA
Фермеры
Season 1 Episode 5
TBA
Чаепитие
Season 1 Episode 6
TBA
Олимпиада
Season 1 Episode 7
TBA
Рыцари и драконы
Season 1 Episode 8
TBA
Пираты
Season 1 Episode 9
TBA
Фокусы
Season 1 Episode 10
TBA
Гонщики
Season 1 Episode 11
TBA
Детектив
Season 1 Episode 12
TBA
Стилист
Season 1 Episode 13
TBA
Приключения в пирамиде
Season 1 Episode 14
TBA
Дикий запад
Season 1 Episode 15
TBA
Рыцарский турнир
Season 1 Episode 16
TBA
Грязевой монстр
Season 1 Episode 17
TBA
Маляры
Season 1 Episode 18
TBA
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more