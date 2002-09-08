Menu
Hans Christian Andersen: My Life as a Fairy Tale season 1 watch online

Hans Christian Andersen: My Life as a Fairy Tale 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 September 2002
Production year 2002
Number of episodes 2
Runtime 4 hours 0 minute
"Hans Christian Andersen: My Life as a Fairy Tale" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Волшебник страны грез» обычный датский мальчишка по имени Ханс Кристиан Андерсен появляется на свет в бедной и безвестной семье сапожника. Но гадалка, встреченная его родителями, пророчит ребенку уникальное будущее. Таланты Ханса заметны всем с первых лет его жизни. Он сочиняет и рассказывает такие удивительные истории, что слушатели боятся отвести взгляд и вздохнуть, пока не услышат финал. В поисках актерской славы юноша бросает жизнь ремесленника и отправляется в огромный Копенгаген. Именно здесь ему суждено стать героем собственных сказок и снискать любовь всего мира.

6.9 IMDb
"Hans Christian Andersen: My Life as a Fairy Tale" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
8 September 2002
Episode 2
8 September 2002
