Povernennya do sebe season 1 watch online

Povernennya do sebe season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Povernennya do sebe Seasons Season 1

Повернення до себе 18+
Title Сезон 1
Season premiere 18 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Povernennya do sebe" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Возвращение к себе» юная красавица Лена живет в небольшом родном городке с многообещающим названием Счастливое. Но ей это место не приносит счастья. Когда девушка побеждает в местном конкурсе красоты, у нее появляется персональный маньяк. Он преследует Лену на улице и оставляет ей пугающие сообщения на автоответчик, а полиция только разводит руками. В конце концов девушка становится жертвой изнасилования. Чтобы вернуться к нормальной жизни и справиться с моральной травмой, ей приходится переехать в другой город. Однако прошлое преследует ее, куда бы она ни бежала.

Series rating

0.0
"Povernennya do sebe" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 November 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 November 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 November 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 November 2018
TV series release schedule
