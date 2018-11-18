В 1-м сезоне сериала «Возвращение к себе» юная красавица Лена живет в небольшом родном городке с многообещающим названием Счастливое. Но ей это место не приносит счастья. Когда девушка побеждает в местном конкурсе красоты, у нее появляется персональный маньяк. Он преследует Лену на улице и оставляет ей пугающие сообщения на автоответчик, а полиция только разводит руками. В конце концов девушка становится жертвой изнасилования. Чтобы вернуться к нормальной жизни и справиться с моральной травмой, ей приходится переехать в другой город. Однако прошлое преследует ее, куда бы она ни бежала.