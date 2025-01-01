Menu
Superdino 2021, season 1

Superdino season 1 poster
Superdino

Superdino 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Number of episodes 52
Runtime 11 hours 16 minutes
"Superdino" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Супер Дино» события разворачиваются на солнечном островке под названием Кун-Кунг, где живет непоседливая маленькая девочка Джой. У нее есть большой секрет: она дружит с пятеркой самых настоящих динозавров. Дино, Гарри, Бен, Сера и Винди – команда Ти-Рексов-супергероев. Эти ребята всегда начеку, чтобы вовремя прийти на помощь, если кто-то обижает слабых или если редким видам животных грозит опасность. Но кроме Джой, никто из людей не должен знать об их существовании, чтобы их миссия не провалилась. Коварный злой гений Макс пытается отловить динозавров, чтобы доказать миру, что они не вымерли.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
Superdino List of episodes TV series release schedule
Season 1
Супердино, Команда Рекс
Season 1 Episode 1
TBA
Динозавр потерялся в городе
Season 1 Episode 2
TBA
Зубная боль Тиры
Season 1 Episode 3
TBA
Опасное землетрясение
Season 1 Episode 4
TBA
Остановите этот поезд!
Season 1 Episode 5
TBA
Маленький Доки
Season 1 Episode 6
TBA
Большой пожар
Season 1 Episode 7
TBA
Беда на лыжном склоне
Season 1 Episode 8
TBA
Упрямый мистер Эл.1
Season 1 Episode 9
TBA
Держи вора!
Season 1 Episode 10
TBA
Дедушка супергерой
Season 1 Episode 11
TBA
Спасти Лару
Season 1 Episode 12
TBA
Динозаврик, который кричал пожар
Season 1 Episode 13
TBA
Новый друг Тиры
Season 1 Episode 14
TBA
Атака Дино-клонов
Season 1 Episode 15
TBA
Фигурное приключение
Season 1 Episode 16
TBA
Команда Рекс в опасности!
Season 1 Episode 17
TBA
Путешествие Пары на луну
Season 1 Episode 18
TBA
Метеорит Дино
Season 1 Episode 19
TBA
Потерявшийся малыш Тирекс
Season 1 Episode 20
TBA
Безопасность превыше всего
Season 1 Episode 21
TBA
Храбрость Дино
Season 1 Episode 22
TBA
Выходной Джой
Season 1 Episode 23
TBA
День рождения Мини
Season 1 Episode 24
TBA
Угонщики машин в городе Кунг-Кунг
Season 1 Episode 25
TBA
Беги Саша, беги
Season 1 Episode 26
TBA
Извержение вулкана Кунг Кунг
Season 1 Episode 27
TBA
Паровоз дедушки Томми
Season 1 Episode 28
TBA
Сокровище дедушки Джорджа
Season 1 Episode 29
TBA
Ужасный Тарбозавр
Season 1 Episode 30
TBA
Застрявший на острове
Season 1 Episode 31
TBA
Динозавриха Биби
Season 1 Episode 32
TBA
Мифический летающий динозавр Коа
Season 1 Episode 33
TBA
Паки, пожарный на день
Season 1 Episode 34
TBA
Настоящий Дино
Season 1 Episode 35
TBA
Потерянные фоссиоманы
Season 1 Episode 36
TBA
Проказник Локи
Season 1 Episode 37
TBA
Визит Биби и Рако
Season 1 Episode 38
TBA
Самый маленький динозавр
Season 1 Episode 39
TBA
В поисках подземных вод
Season 1 Episode 40
TBA
Байкеры города Кунг-Кунг
Season 1 Episode 41
TBA
Спасти Архелонов
Season 1 Episode 42
TBA
Гигантская кошачья катастрофа
Season 1 Episode 43
TBA
Малыш Дино
Season 1 Episode 44
TBA
Проказники аммониты
Season 1 Episode 45
TBA
Песчаная буря
Season 1 Episode 46
TBA
Замороженный штаб команды Рэкс
Season 1 Episode 47
TBA
На плавучем айсберге
Season 1 Episode 48
TBA
Гигантский снежный ком!
Season 1 Episode 49
TBA
Спасти левиафана
Season 1 Episode 50
TBA
Застрявшие в пузырях
Season 1 Episode 51
TBA
Большой тайфун
Season 1 Episode 52
TBA
TV series release schedule
