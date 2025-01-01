В 1-м сезоне сериала «Супер Дино» события разворачиваются на солнечном островке под названием Кун-Кунг, где живет непоседливая маленькая девочка Джой. У нее есть большой секрет: она дружит с пятеркой самых настоящих динозавров. Дино, Гарри, Бен, Сера и Винди – команда Ти-Рексов-супергероев. Эти ребята всегда начеку, чтобы вовремя прийти на помощь, если кто-то обижает слабых или если редким видам животных грозит опасность. Но кроме Джой, никто из людей не должен знать об их существовании, чтобы их миссия не провалилась. Коварный злой гений Макс пытается отловить динозавров, чтобы доказать миру, что они не вымерли.