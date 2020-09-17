В 1-м сезоне сериала «Вместе на край света» в центре события оказываются семеро совершенно не похожих друг на друга людей. Они живут в разных частях света и занимаются разными делами, имеют разный бэкграунд и разные взгляды на мир. Но их объединяет кое-что общее – немыслимое и отважное путешествие, на которое все они решаются. Пункт назначения – Крайний Север, русская часть Арктики. У каждого из героев есть своя причина бросить все и отправиться на легендарный материк. Кто-то хочет больше узнать об устройстве мира, кто-то – доказать что-либо близким или самому себе, а кто-то просто ищет ярких впечатлений.