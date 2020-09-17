Menu
Russian
Vmeste na kraj sveta 2020, season 1

Title Сезон 1
Season premiere 17 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 36 minutes
"Vmeste na kraj sveta" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Вместе на край света» в центре события оказываются семеро совершенно не похожих друг на друга людей. Они живут в разных частях света и занимаются разными делами, имеют разный бэкграунд и разные взгляды на мир. Но их объединяет кое-что общее – немыслимое и отважное путешествие, на которое все они решаются. Пункт назначения – Крайний Север, русская часть Арктики. У каждого из героев есть своя причина бросить все и отправиться на легендарный материк. Кто-то хочет больше узнать об устройстве мира, кто-то – доказать что-либо близким или самому себе, а кто-то просто ищет ярких впечатлений.

"Vmeste na kraj sveta" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Анас
Season 1 Episode 1
17 September 2020
Монга
Season 1 Episode 2
17 September 2020
Лили
Season 1 Episode 3
17 September 2020
Жоао
Season 1 Episode 4
17 September 2020
Галя и Оле
Season 1 Episode 5
17 September 2020
Юкио
Season 1 Episode 6
17 September 2020
