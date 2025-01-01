В 1-м сезоне сериала «Мотофайтеры» братья Дени и Леон не расстаются со своей любимой игрой: они постоянно соревнуются в раскрутке спиннеров. У ребят очень разные характеры, взгляды на жизнь и методы борьбы, поэтому они часто ссорятся. Но они всегда готовы прийти на помощь друг другу, если случается что-нибудь серьезное. Усердие мальчишек замечает сам изобретатель оригинальной игры в спиннеры – доктор Стрэндж. Он берет их в собственную команду и выдает им особые спиннеры-трансформеры со встроенными супермощными чипами. Цель сборной – выиграть чемпионат мира и утереть нос сопернику доктора, укравшему его идею, – профессору Винду.