В 1-м сезоне сериала «Дела, дела» события разворачиваются в современном Стамбуле, где живет троица необычных друзей. Ахмет, Мурат и Сади – молодые талантливые парни, познакомившиеся на курсе театрального университета. Все они – профессиональные актеры, у каждого из которых есть свое амплуа и своя фишка, однако режиссеры в упор не видят потенциала в никому не известных юношах. День за днем они обивают пороги кастингов и прослушиваний, но так и не получают ролей, если не считать дешевой рекламы и сомнительных предложений. Решение приходит с неожиданной стороны: друзья решают сами снять документальный фильм под названием «Меслек Хикайелери».