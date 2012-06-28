Menu
İşler Güçler 2012 - 2013, season 1

İşler Güçler season 1 poster
İşler Güçler
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 June 2012
Production year 2012
Number of episodes 41
Runtime 61 hours 30 minutes
"İşler Güçler" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дела, дела» события разворачиваются в современном Стамбуле, где живет троица необычных друзей. Ахмет, Мурат и Сади – молодые талантливые парни, познакомившиеся на курсе театрального университета. Все они – профессиональные актеры, у каждого из которых есть свое амплуа и своя фишка, однако режиссеры в упор не видят потенциала в никому не известных юношах. День за днем они обивают пороги кастингов и прослушиваний, но так и не получают ролей, если не считать дешевой рекламы и сомнительных предложений. Решение приходит с неожиданной стороны: друзья решают сами снять документальный фильм под названием «Меслек Хикайелери».

8.6 IMDb
"İşler Güçler" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
28 June 2012
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 July 2012
Episode 3
Season 1 Episode 3
12 July 2012
Episode 4
Season 1 Episode 4
19 July 2012
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 July 2012
Episode 6
Season 1 Episode 6
2 August 2012
Episode 7
Season 1 Episode 7
9 August 2012
Episode 8
Season 1 Episode 8
16 August 2012
Episode 9
Season 1 Episode 9
23 August 2012
Episode 10
Season 1 Episode 10
30 August 2012
Episode 11
Season 1 Episode 11
6 September 2012
Episode 12
Season 1 Episode 12
13 September 2012
Episode 13
Season 1 Episode 13
19 September 2012
Episode 14
Season 1 Episode 14
26 September 2012
Episode 15
Season 1 Episode 15
3 October 2012
Episode 16
Season 1 Episode 16
9 October 2012
Episode 17
Season 1 Episode 17
16 October 2012
Episode 18
Season 1 Episode 18
30 October 2012
Episode 19
Season 1 Episode 19
6 November 2012
Episode 20
Season 1 Episode 20
13 November 2012
Episode 21
Season 1 Episode 21
27 November 2012
Episode 22
Season 1 Episode 22
4 December 2012
Episode 23
Season 1 Episode 23
11 December 2012
Episode 24
Season 1 Episode 24
18 December 2012
Episode 25
Season 1 Episode 25
25 December 2012
Episode 26
Season 1 Episode 26
15 January 2013
Episode 27
Season 1 Episode 27
22 January 2013
Episode 28
Season 1 Episode 28
5 February 2013
Episode 29
Season 1 Episode 29
12 February 2013
Episode 30
Season 1 Episode 30
19 February 2013
Episode 31
Season 1 Episode 31
26 February 2013
Episode 32
Season 1 Episode 32
5 March 2013
Episode 33
Season 1 Episode 33
19 March 2013
Episode 34
Season 1 Episode 34
26 March 2013
Episode 35
Season 1 Episode 35
2 April 2013
Episode 36
Season 1 Episode 36
16 April 2013
Episode 37
Season 1 Episode 37
7 May 2013
Episode 38
Season 1 Episode 38
14 May 2013
Episode 39
Season 1 Episode 39
21 May 2013
Episode 40
Season 1 Episode 40
28 May 2013
Episode 41
Season 1 Episode 41
4 June 2013
