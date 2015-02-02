Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Super Senses season 1 watch online

Super Senses season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Super Senses Seasons Season 1

Super Senses 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 February 2015
Production year 2015
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Super Senses" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Суперспособности животных» зрители узнают все об органах чувств окружающих нас существ. Оказывается, самые обычные, на первый взгляд, звери, птицы, насекомые и рыбы обладают уникальными, почти мистическими способностями, дарованными им тысячелетиями эволюционного процесса. На усиках мотыльков не просто так растет «щетинка». Огромные уши даны слонам вовсе не для красоты. Раздвоенный язык змеи нужен ей не только для вкуса, но и для обоняния. Разные виды летучих мышей обладают совершенно разными носами и ушами, в зависимости от условия обитания. Все эти и многие другие тайны природы раскрываются в сериале.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.6 IMDb
Write review
"Super Senses" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Sight
Season 1 Episode 1
2 February 2015
Hearing
Season 1 Episode 2
2 February 2015
Touch
Season 1 Episode 3
9 February 2015
Taste & Smell
Season 1 Episode 4
9 February 2015
Superhuman Senses
Season 1 Episode 5
16 February 2015
Sixth Sense
Season 1 Episode 6
16 February 2015
Sense of Timing
Season 1 Episode 7
23 February 2015
Underwater
Season 1 Episode 8
23 February 2015
Sky
Season 1 Episode 9
2 March 2015
Night
Season 1 Episode 10
2 March 2015
Earth
Season 1 Episode 11
9 March 2015
Communication
Season 1 Episode 12
9 March 2015
The Most Amazing Senses
Season 1 Episode 13
16 March 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more