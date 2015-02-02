В 1-м сезоне сериала «Суперспособности животных» зрители узнают все об органах чувств окружающих нас существ. Оказывается, самые обычные, на первый взгляд, звери, птицы, насекомые и рыбы обладают уникальными, почти мистическими способностями, дарованными им тысячелетиями эволюционного процесса. На усиках мотыльков не просто так растет «щетинка». Огромные уши даны слонам вовсе не для красоты. Раздвоенный язык змеи нужен ей не только для вкуса, но и для обоняния. Разные виды летучих мышей обладают совершенно разными носами и ушами, в зависимости от условия обитания. Все эти и многие другие тайны природы раскрываются в сериале.