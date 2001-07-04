Menu
Shaman King 2001 - 2002, season 1

Shaman King 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 July 2001
Production year 2001
Number of episodes 64
Runtime 24 hours 32 minutes
"Shaman King" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Король шаманов» события разворачиваются в 1995 году. Современное человечество давно перестало следовать древним ритуалам и верить в мир духов. Тем не менее этот мир до сих пор существует параллельно нашему, и тонкую грань между ними оберегают лишь хранители древних знаний – шаманы. Йо Асакура – совсем юный паренек, но он одержим идеей стать одним из шаманов. Более того, он мечтает стать их королем – тем избранным, который объединится с королем духов, чтобы спасти оба мира от уничтожения. Нового короля выбирают раз в пятьсот лет на специальном Великом Турнире. Но сперва на это состязание еще нужно попасть.

8 IMDb
"Shaman King" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Boy Who Dances with Ghosts
Season 1 Episode 1
4 July 2001
Waiting Samurai
Season 1 Episode 2
11 July 2001
Another Shaman
Season 1 Episode 3
18 July 2001
Hyoi 100
Season 1 Episode 4
25 July 2001
The Shaman That is Mature for Her Age
Season 1 Episode 5
1 August 2001
Kung Fu Master
Season 1 Episode 6
8 August 2001
Pailong, Fists of Fury
Season 1 Episode 7
15 August 2001
Shaman Life
Season 1 Episode 8
22 August 2001
The Boy from the North
Season 1 Episode 9
29 August 2001
The Fate of 600 Years
Season 1 Episode 10
5 September 2001
Rain That Falls in Spring
Season 1 Episode 11
12 September 2001
The Star That Signals the Beginning
Season 1 Episode 12
19 September 2001
Over Soul
Season 1 Episode 13
26 September 2001
Shaman Fight
Season 1 Episode 14
3 October 2001
Bone Killers
Season 1 Episode 15
10 October 2001
Faust Love
Season 1 Episode 16
17 October 2001
Journey to the Best Place
Season 1 Episode 17
24 October 2001
Yoh
Season 1 Episode 18
31 October 2001
Big Soul of the Two
Season 1 Episode 19
7 November 2001
Soul Mata Cemetery
Season 1 Episode 20
14 November 2001
Believe
Season 1 Episode 21
21 November 2001
Our Deadly Blows
Season 1 Episode 22
28 November 2001
Awakened, Nyan Nyan Doushi
Season 1 Episode 23
5 December 2001
Invulnerable En Tao
Season 1 Episode 24
12 December 2001
To Shaman's Journey
Season 1 Episode 25
19 December 2001
Big America
Season 1 Episode 26
26 December 2001
Dawsing Revolution
Season 1 Episode 27
9 January 2002
Lyserg Avenger
Season 1 Episode 28
16 January 2002
Burning Tenacity
Season 1 Episode 29
23 January 2002
The Silver Oracle Bell
Season 1 Episode 30
30 January 2002
The Forest of Faeries
Season 1 Episode 31
6 February 2002
Horo-Horo's Taste of a Bitter Friend
Season 1 Episode 32
13 February 2002
The Mysterious Asakura
Season 1 Episode 33
20 February 2002
American Hot Springs
Season 1 Episode 34
27 February 2002
The Vampire Legend
Season 1 Episode 35
6 March 2002
Angel's Pistol
Season 1 Episode 36
13 March 2002
Joke King
Season 1 Episode 37
20 March 2002
The Legend of Seminoa
Season 1 Episode 38
27 March 2002
Flower Team
Season 1 Episode 39
3 April 2002
Super Notes on Shamanic Powers
Season 1 Episode 40
10 April 2002
Explosive Over Souls
Season 1 Episode 41
17 April 2002
Spirit of Sword
Season 1 Episode 42
24 April 2002
Battle of Gods
Season 1 Episode 43
1 May 2002
One More Push
Season 1 Episode 44
8 May 2002
Great Spirits
Season 1 Episode 45
15 May 2002
The Dead Spirit of Tao
Season 1 Episode 46
22 May 2002
Really Naive
Season 1 Episode 47
29 May 2002
Dragon Missionary
Season 1 Episode 48
5 June 2002
Doctor Doctor
Season 1 Episode 49
12 June 2002
I Have a Darkness in My Heart
Season 1 Episode 50
19 June 2002
Shaman Hunt
Season 1 Episode 51
26 June 2002
Special Training!? Everyone Gathers
Season 1 Episode 52
3 July 2002
Bye Bye
Season 1 Episode 53
10 July 2002
The Eighth Angel
Season 1 Episode 54
17 July 2002
Gate of Babylon
Season 1 Episode 55
24 July 2002
Door of Babylon
Season 1 Episode 56
31 July 2002
The Shaman Fight Ends?
Season 1 Episode 57
7 August 2002
Flaming Angel
Season 1 Episode 58
14 August 2002
Holy Ground of the Stars
Season 1 Episode 59
21 August 2002
Friend
Season 1 Episode 60
28 August 2002
Eternal Farewell
Season 1 Episode 61
4 September 2002
Die! Collision!
Season 1 Episode 62
11 September 2002
A Place Where I Belong
Season 1 Episode 63
18 September 2002
Epilogue
Season 1 Episode 64
25 September 2002
TV series release schedule
