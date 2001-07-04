В 1-м сезоне сериала «Король шаманов» события разворачиваются в 1995 году. Современное человечество давно перестало следовать древним ритуалам и верить в мир духов. Тем не менее этот мир до сих пор существует параллельно нашему, и тонкую грань между ними оберегают лишь хранители древних знаний – шаманы. Йо Асакура – совсем юный паренек, но он одержим идеей стать одним из шаманов. Более того, он мечтает стать их королем – тем избранным, который объединится с королем духов, чтобы спасти оба мира от уничтожения. Нового короля выбирают раз в пятьсот лет на специальном Великом Турнире. Но сперва на это состязание еще нужно попасть.