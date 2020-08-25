Menu
Season premiere 25 August 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 2 hours 30 minutes
В 1-м сезоне шоу «Чудесная лаборатория Эмили» известная ученая покажет, что наука – это не только полезно, но еще и ужасно весело. Вместе с маленькими гостями она проведет разнообразные опыты: построит машину, работающую с помощью воздушных шаров, создаст светящуюся в темноте краску и даже устроит настоящий торнадо прямо в комнате. Но это не просто баловство: каждое из этих развлечений на практике подтверждает какой-либо закон химии или физики. Она докажет, что яркие эксперименты могут увлечь людей любого возраста: шоу будет интересным не только детям, но и взрослым, желающим узнать о науке больше.

Glow Party
Season 1 Episode 1
25 August 2020
Walking on Oobleck
Season 1 Episode 2
25 August 2020
Rainbow Horse Toothpaste
Season 1 Episode 3
25 August 2020
Tornado Chasers
Season 1 Episode 4
25 August 2020
Eggs! Eggs! Eggs!
Season 1 Episode 5
25 August 2020
Slime Time
Season 1 Episode 6
25 August 2020
Bowling with Air
Season 1 Episode 7
25 August 2020
Balloon Power
Season 1 Episode 8
25 August 2020
Spooky Science
Season 1 Episode 9
25 August 2020
Solar Bake Off
Season 1 Episode 10
25 August 2020
