В 1-м сезоне шоу «Чудесная лаборатория Эмили» известная ученая покажет, что наука – это не только полезно, но еще и ужасно весело. Вместе с маленькими гостями она проведет разнообразные опыты: построит машину, работающую с помощью воздушных шаров, создаст светящуюся в темноте краску и даже устроит настоящий торнадо прямо в комнате. Но это не просто баловство: каждое из этих развлечений на практике подтверждает какой-либо закон химии или физики. Она докажет, что яркие эксперименты могут увлечь людей любого возраста: шоу будет интересным не только детям, но и взрослым, желающим узнать о науке больше.