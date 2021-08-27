В 1-м сезоне шоу «Футбольная команда Валдосты» зрители познакомятся с начинающими спортсменами из небольшого города. Ребята рвутся к победе и усердно тренируются день за днем. Футбол – их большая страсть, которой они готовы отдать очень много времени. Но, кроме спорта, в их жизни есть и другие аспекты: они взрослеют, грустят, радуются, переживают не самые лучшие моменты из-за отношений со взрослыми и девушками. Шоу покажет, как герои справляются с трудностями, пытаются избежать неприятностей из-за разных проделок и испытывают первую любовь. Все это – на фоне спортивных соревнований, в которых, они уверены, станут чемпионами.