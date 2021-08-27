Menu
Titletown High (2021), season 1

Titletown High 12+
Season premiere 27 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 24 minutes
В 1-м сезоне шоу «Футбольная команда Валдосты» зрители познакомятся с начинающими спортсменами из небольшого города. Ребята рвутся к победе и усердно тренируются день за днем. Футбол – их большая страсть, которой они готовы отдать очень много времени. Но, кроме спорта, в их жизни есть и другие аспекты: они взрослеют, грустят, радуются, переживают не самые лучшие моменты из-за отношений со взрослыми и девушками. Шоу покажет, как герои справляются с трудностями, пытаются избежать неприятностей из-за разных проделок и испытывают первую любовь. Все это – на фоне спортивных соревнований, в которых, они уверены, станут чемпионами.

0.0
5.8 IMDb
"Titletown High" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Are We Official?
Season 1 Episode 1
27 August 2021
We've Got a Problem
Season 1 Episode 2
27 August 2021
Winnersville
Season 1 Episode 3
27 August 2021
I'm Not Distracted
Season 1 Episode 4
27 August 2021
Out For Blood
Season 1 Episode 5
27 August 2021
Your Last Shot
Season 1 Episode 6
27 August 2021
Seize the Moment
Season 1 Episode 7
27 August 2021
It's All About Your Legacy
Season 1 Episode 8
27 August 2021
