В 1-м сезоне сериала «Любовь приходит с неба» после поломки параплана южнокорейская девушка оказывается на территории Северной Кореи. Пережив крушение, Сери встретилась с северокорейским капитаном Чон Хёк Ри и его коллегами. Она хотела совершить побег и вернуться в Южную Корею своим ходом, но у нее ничего не вышло. Капитан Ри выяснил, что она оказалась в его деревне, и с неохотой разрешил девушке остаться в его доме. Сери заявила, что расскажет о некомпетентности военных при ее захвате. Ри вызвался помочь ей отыскать способ вернуться в Сеул, а впоследствии притворился ее молодым человеком перед местными жителями...