Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sa-rang-eui bul-shi-chak 2019 - 2020, season 1

Sa-rang-eui bul-shi-chak season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sa-rang-eui bul-shi-chak Seasons Season 1

Sa-rang-eui bul-shi-chak 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 December 2019
Production year 2019
Number of episodes 16
Runtime 26 hours 40 minutes
"Sa-rang-eui bul-shi-chak" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Любовь приходит с неба» после поломки параплана южнокорейская девушка оказывается на территории Северной Кореи. Пережив крушение, Сери встретилась с северокорейским капитаном Чон Хёк Ри и его коллегами. Она хотела совершить побег и вернуться в Южную Корею своим ходом, но у нее ничего не вышло. Капитан Ри выяснил, что она оказалась в его деревне, и с неохотой разрешил девушке остаться в его доме. Сери заявила, что расскажет о некомпетентности военных при ее захвате. Ри вызвался помочь ей отыскать способ вернуться в Сеул, а впоследствии притворился ее молодым человеком перед местными жителями...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.7 IMDb
Write review
"Sa-rang-eui bul-shi-chak" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 December 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
15 December 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 December 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 December 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
28 December 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
29 December 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
11 January 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
12 January 2020
Episode 9
Season 1 Episode 9
18 January 2020
Episode 10
Season 1 Episode 10
19 January 2020
Episode 11
Season 1 Episode 11
1 February 2020
Episode 12
Season 1 Episode 12
2 February 2020
Episode 13
Season 1 Episode 13
8 February 2020
Episode 14
Season 1 Episode 14
9 February 2020
Episode 15
Season 1 Episode 15
15 February 2020
Episode 16
Season 1 Episode 16
16 February 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more